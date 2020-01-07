جثمان قاسم سليماني يصل مدينة كرمان بجنوب شرق إيران لدفنه

وصل جثمان القيادي في ​الحرس الثوري الايراني​ ​قاسم سليماني​ لمدينة ​كرمان​ بجنوب شرق ​إيران​ لدفنه، وسط حشود ايرانية ضخمة خرجت لوداعه.

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