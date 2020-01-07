قائد الحرس الثوري: سننتقم بشدة لجريمة إغتيال سليماني

شدد القائد العام للحرس الثوري ال​إيران​ي، ​حسين سلامي​، في كلمة له خلال مراسم دفن قائد فيلق اقدس في ​الحرس الثوري​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني​ في مدينة كرمان، على "أننا سننتقم بشدة لجريمة إغتيال سليماني"، مشيرا الى أن "شخصية سليماني كانت أبعد من حدود إيران والعالم يذكره كسند للمقاومة والمستضعفين، كان شخصية جادة في العمل وعطوفة لينة مقابل الناس".

ولفت سلامي الى أن "سليماني لم يسمح لأميركا أن تثبت أقدامها في المنطقة أو تحقق أي مشروع من مشاريعها، لذلك هو كان مهندس هزيمة الإدارة الأميركية، كما وضع الكيان الصهيوني تحت حصار نار ولهيب الشعب الفلسطيني"، مشددا على أن "الأعداء أعجز من أن يبعدوا شعب إيران عن قيادته"، مضيفا: "لا مكان آمنا للولايات المتحدة في المنطقة واغتيال سليماني بداية نهاية حضورها فيها".