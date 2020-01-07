دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الأمير تشارلز يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية

لندن (رويترز) - سيحيي الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا ذكرى مرور 75 عاما على تحرير الناجين من معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز ليصبح أبرز عضو في العائلة المالكة البريطانية يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية في وقت لاحق هذا الشهر.

وذكر مكتب الأمير تشارلز يوم الاثنين إنه سيحضر المنتدى العالمي لمحارق النازي يوم 23 يناير كانون الثاني لتكريم ضحايا المحارق. وكان مركز اعتقال أوشفيتز في جنوب بولندا أكبر معسكرات الموت النازية في الحرب العالمية الثانية.

وسيسافر تشارلز بعد ذلك إلى الأراضي الفلسطينية. وأصبح الأمير وليام وزوجته كيت أول أعضاء الأسرة الحاكمة البريطانية الذين يزورن المنطقة بشكل رسمي في عام 2018.

وفي طريقه إلى الشرق الأوسط سيتوقف الأمير تشارلز في سويسرا ليلقي كلمة في المنتدى الاقتصادي العالمي يدعو فيها لإطلاق مجلس الأسواق المستدامة الذي يهدف إلى إيجاد سبل للحد من انبعاثات الكربون في الاقتصاد العالمي.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)