ترامب عن عدم إبلاغه الكونغرس بعملية «سليماني»: «تغريداتي إخطار لهم»

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على انتقادات تخص عدم إبلاغه المشرعين مسبقا بالضربة التي قتلت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، معتبرا أنه ليس بحاجة إلى ضوء أخضر من الكون[رس.

وقال ترامب، في تغريدة له الأحد، إن منشوراته الإعلامية «تمثل إشعارا للكونجرس الأمريكي بأن إيران إذا هاجمت أي شخص أو هدف أمريكي، فسترد الولايات المتحدة بسرعة وبشكل كامل.

وقادت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي رد الفعل العنيف ضد قرار ترامب السماح بقتل سليماني، في عملية أبلغ ترامب الكونجرس رسميا بها يوم السبت بعد نحو 48 ساعة من تنفيذها، ما دفع بيلوسي إلى القول إن ذلك حصل «دون استشارة الكونجرس».