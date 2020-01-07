ترامب: كيم جونغ أون رجل "يفي بوعوده"

وعلى الرغم من اعتقاده هذا، فإن دونالد ترامب لم يستبعد أن يتراجع نظيرخ الكوري الشمالي عن تلك الوعود.
وقال ترامب، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء عودته إلى العاصمة واشنطن بعد قضاء أسبوعين في فلوريدا "لا أعتقد أنه سيخلف وعده لي، لكنه قد يفعل".
وكان الرئيس الكوري الشمالي قال الأسبوع الماضي إنه لم يعد هناك أساس لالتزام بلاده بتعليق فرضته بنفسها على تجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والقنابل النووية.
وأضاف كيم جونغ أون أن بيونغيانغ ستكشف في المستقبل القريب عن "سلاح استراتيجي جديد"، وفقا لرويترز.
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يشار إلى أن ترامب، الذي أصبح في عام 2018 أول رئيس أميركي يجتمع وهو في السلطة مع زعيم كوري شمالي، كان قد صرح بعد تلك التعليقات أن الزعيم الكوري الشمالي وقع عقدا لنزع السلاح النووي وإنه يعتقد أن كيم رجل "يفي بوعوده".
وفي الشهر الماضي، حذرت كوريا الشمالية واشنطن من "هدية عيد ميلاد" محتملة بعد أن أمهل كيم جونغ أون الولايات المتحدة حتى نهاية العام لتقديم تنازلات جديدة في المحادثات المتعلقة بترسانة بلاده النووية.
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