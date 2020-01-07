شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: المنطقة تواجه تحديات عديدة.. وعلى الشعب المصرى الاصطفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد الغول عضو مجلس النواب، إن هناك مخاطر وتحديات عديدة تواجه المنطقة كلها، بسبب التدخلات التركية، والجرائم التي يقوم بها أردوغان في انتهاك حقوق الدول الأخرى بتدخله في شئون ليبيا وسوريا، وهذه الفترة تحتاج من جميع أبناء الشعب المصري التماسك والاصطفاف لحماية الوطن ضد أي محاولات يسعى لها أردوغان وتميم بالعبث بمقدرات هذا الشعب بل والمنطقة كلها.

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريح لـ"الخليج 365" أن لتركيا تاريخ طويل من الجرائم في المنطقة، ورغم كل الرفض العربي والدولي، إلا أن النظام العثماني التركي، لايزال يواصل جرائمه وانتهاكاته من أجل السيطرة على مقدرات وموارد المنطقة لصالحه، ولصالح الجماعات الإرهابية التي يرعاها في المنطقة، لافتا أن أردوغان هو الحامي الأول والمحرك لكل المرتزقة والإرهابيين في المنطقة.

وتابع أن تركيا تواجه أزمات كثيرة في الوقت الحالي، وأردوغان بدلا من أن يحل أزماته الداخلية، لايزال يواصل جرائمه وانتهاكاته في المنطقة، من أجل السيطرة على الغاز، ونهب ثروات البلاد، وتهديد أمن واستقرار المنطقة.

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كان البرلمان التركى، وافق على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، جاء ذلك فى جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وجاء فى المذكرة العديد من المزاعم منها "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولى واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتى مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية فى ليبيا.

وينشر النظام التركى عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، وذلك دعما للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التى تتواجد فى تلك المدن والتى تواجه الجيشين السورى والليبى.

وأعلن الجيش الوطنى الليبى منذ أسابيع عن القضاء على مستشارين عسكريين أتراك فى مدينة مصراتة والذين عملوا على تسيير الطائرات المسيرة لاستهداف وعرقلة الجيش الوطنى الليبى فى محاور القتال بطرابلس.