أمطار وأتربة على القاهرة.. تفاصيل الطقس حتى الخميس 9 يناير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تتعرض السواحل الشمالية الغربية اليوم الثلاثاء، لسقوط أمطار بالإضافة إلى نشاط واسع للرياح المثيرة للرمال والأتربة، لافتًا إلى أن هذه الظواهر تتجة للداخل بداية من اليوم.
وأضاف عطا لـ"الخليج 365"، أنه بداية من اليوم الثلاثاء ستتعرض السواحل الشمالية لأمطار غزيرة ورعدية وتمتد إلى مناطق من الوجة البحري، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تتعرض القاهرة وشمال الصعيد لأمطار وتكون شدتها من خفيفة إلى متوسطة، حتى مساء الخميس المقبل الموافق 9 يناير.
وأشار عطا، إلى أن سرعة الرياح قد تصل لـ40 كيلو متر في الساعة، على القاهرة وتصل إلى شمال الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
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