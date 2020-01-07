اليابان: نحن على اتصال بلبنان بشأن كارلوس غصن

قال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده على اتصال بلبنان ودول أخرى معنية فيما يتعلق بخروج كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات من اليابان.

وأضاف سوجا خلال مؤتمر صحفي أن اليابان أبلغت لبنان بأن خروج غصن يدعو للأسف وأنها ستسعى إلى التعاون في سبيل كشف الحقيقة.

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