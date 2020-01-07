يتوقع أن يقدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تشريعاً رئيسياً للبرلمانيين البريطانيين، اليوم الثلاثاء، فيما يسعى لإضفاء الصفة الرسمية على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بحلول نهاية الشهر الجاري.
ويعتزم جونسون تقديم "مشروع قانون اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي" لإخضاعه لتدقيق تفصيلي من جانب مجلس العموم، وهو الغرفة المنتخبة الرئيسية في البرلمان، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أعوام من تصويت 52% من الناخبين على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأيد المشرعون مشروع القانون الشهر الماضي بعد فوز حزب المحافظين بزعامة جونسون بأغلبية برلمانية في انتخابات مبكرة، مما يجعل تمرير مشروع القانون إجراء شكلياً إلى حد كبير.
اقرأ أيضاً... جونسون يتعهد بـ"عدم إضاعة الوقت" في سبيل إتمام "بريكست"
ومن المتوقع إجراء تصويت آخر يوم الخميس المقبل بعد ثلاثة أيام من المداولات.
كما يتوقع أن يبحث جونسون مسألة بريكست مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في لندن يوم الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون يعتزم تقديم مشروع "بريكست" عبر البرلمان البريطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.