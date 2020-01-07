اخبار العالم

الولايات المتحدة ترسل طالبي لجوء مكسيكيين إلى غواتيمالا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية الإثنين، أنّ الولايات المتّحدة سترسل طالبي لجوء مكسيكيين إلى غواتيمالا التي أبرمت مع الإدارة الأميركية الصيف الماضي اتفاقاً بشأن الهجرة مثيراً للجدل.

وقال متحدّث باسم الوزارة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إنّ "بعض المكسيكيين الباحثين عن حماية إنسانية في الولايات المتحدة بات بالإمكان نقلهم إلى غواتيمالا حيث لديهم الفرصة لطلب الحماية".

وكانت واشنطن وقّعت في يوليو اتفاقاً مع غواتيمالا باتت بموجبه هذه الدولة الواقعة جنوب المكسيك تُعتبر في نظر الولايات المتحدة "دولة ثالثة آمنة" يجب على طالبي اللجوء تقديم طلباتهم فيها.

Advertisements

لكنّ مراقبين دوليين عبّروا عن قلقهم إزاء هذه الاتفاقية، قائلين إنّ غواتيمالا، حيث يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، لا يمكنها استقبال طالبي اللجوء ولم تكن لتوافق على القيام بذلك لو لم تتعرض لضغوط من واشنطن.
وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقية مماثلة مع السلفادور.

وجعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مكافحة الهجرة غير الشرعية إحدى أولويات رئاسته.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة ترسل طالبي لجوء مكسيكيين إلى غواتيمالا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا