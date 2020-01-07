الولايات المتحدة ترسل طالبي لجوء مكسيكيين إلى غواتيمالا

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية الإثنين، أنّ الولايات المتّحدة سترسل طالبي لجوء مكسيكيين إلى غواتيمالا التي أبرمت مع الإدارة الأميركية الصيف الماضي اتفاقاً بشأن الهجرة مثيراً للجدل.

وقال متحدّث باسم الوزارة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إنّ "بعض المكسيكيين الباحثين عن حماية إنسانية في الولايات المتحدة بات بالإمكان نقلهم إلى غواتيمالا حيث لديهم الفرصة لطلب الحماية".

وكانت واشنطن وقّعت في يوليو اتفاقاً مع غواتيمالا باتت بموجبه هذه الدولة الواقعة جنوب المكسيك تُعتبر في نظر الولايات المتحدة "دولة ثالثة آمنة" يجب على طالبي اللجوء تقديم طلباتهم فيها.

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لكنّ مراقبين دوليين عبّروا عن قلقهم إزاء هذه الاتفاقية، قائلين إنّ غواتيمالا، حيث يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، لا يمكنها استقبال طالبي اللجوء ولم تكن لتوافق على القيام بذلك لو لم تتعرض لضغوط من واشنطن.

وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقية مماثلة مع السلفادور.

وجعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مكافحة الهجرة غير الشرعية إحدى أولويات رئاسته.