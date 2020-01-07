شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترفض حضور «ظريف» اجتماع «الأمن الدولي» والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة رفضت منح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تأشيرة لحضور اجتماع مقرر لمجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم الخميس.

تأتي تصريحات المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم ذكر اسمه مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في أعقاب مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية بالعراق يوم الجمعة.

وتنص اتفاقية مقر الأمم المتحدة الصادرة عام 1947 على أن الولايات المتحدة ملزمة بشكل عام بالسماح للدبلوماسيين الأجانب بالدخول. لكن واشنطن تقول إن بإمكانها رفض إصدار تأشيرات لأسباب تتعلق "بالأمن والإرهاب والسياسة الخارجية".

وكانت آخر مرة يسافر فيها ظريف إلى نيويورك في سبتمبر لحضور الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الأمم المتحدة بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه قائلة إنه ينفذ "الأجندة الطائشة للزعيم الأعلى الإيراني".