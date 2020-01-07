الجيش الأميركي يبلغ العراق رسميا اتخاذ إجراءات الخروج

أبلغ الجيش الأميركي، الاثنين، البرلمان العراقي باتخاذ إجراءات للخروج من البلاد، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.

في التفاصيل، أفادت الرسالة الأميركية الرسمية الموقعة من قائد قوة مهمات الولايات المتحدة في العراق بأنه يتوجب على قوات التحالف اتخاذ إجراءات آمنة لإعادة الانتشار.

كما أكدت أنه على قوات التحالف اتخاذ إجراءات لضمان الخروج من العراق بشكل آمن، وأن التحالف "سيعيد تمركز قواته في الأيام والأسابيع المقبلة".

وأضافت الرسالة أنه ستكون هناك زيادة في تحليق المروحيات داخل وحول المنطقة الخضراء وسط بغداد.

Advertisements

ونصت الرسالة الأميركية على إعادة تمركز في العراق خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وكان قد صوت مجلس النواب أمس الأحد على إخراج القوات الأجنبية من البلاد على خلفية الضربات الأمريكية الاخيرة لمواقع عراقية آخرها إستهداف موكب نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني على طريق مطار بغداد الدولي.