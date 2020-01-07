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خالد بن سلمان ووزير الدفاع الأمريكي يبحثان التحديات المشتركة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

العين الإخبارية

الثلاثاء 2020/1/7 07:49 ص بتوقيت أبوظبي

الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي

بحث الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، الثلاثاء، مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر التحديات المشتركة. 

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة له: "ناقشت مع وزير الدفاع الأمريكي التحديات المشتركة، وأشدنا بالتعاون العسكري القائم بما يخدم السلم والأمن الدوليين".

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وكان الأمير خالد بن سلمان قد بحث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تطورات الأحداث في المنطقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتصاعد فيه القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وفجر الجمعة الماضي، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.

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