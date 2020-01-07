"التحكم في الذات" سلاح صلاح الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، كتاباً جديداً يقرأه عن التنمية البشرية وتطوير الذات، للمؤلف الراحل إبراهيم الفقي، أحد أهم كُتاب التنمية البشرية في الوطن العربي، وهو كتاب "قوة التحكم في الذات".

واعتاد صلاح في الفترة الأخيرة مشاركة متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي الكُتب التي يعكف على قراءتها، وبدأ الأمر بكتاب "فن اللا مبالاة" للكاتب مارك مانسون.

الظهور الأول لصلاح مع كتاب مانسون لم يُظهر الغلاف بالكامل، لكن اللون البرتقالي المميز جعل عمليات البحث لدى متابعي النجم المصري أمراً سهلاً، ليتم التعرف على الكتاب.

وفوجئ مانسون مؤلف الكتاب بازدياد المبيعات في الشرق الأوسط، ودعاية كبيرة في الصحف الأوروبية لكتابه، وهو ما دفع محمد صلاح بعد ذلك إلى الكشف عن هوية الكتب التي يقرأها ونشر أغلفتها بالكامل أو أجزاء منها.





كتاب "كفاح أحمس"، الذي كتبه أديب نوبل المصري نجيب محفوظ، كان أحد الكُتب التي قرأها محمد صلاح وشاركها مع جمهوره عبر "أنستقرام".

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وتنوعت قراءات صلاح بين كتب عربية وأخرى بالإنجليزية، وكان كتاب "Scouse English" أحد أبرز المؤلفات التي قوبلت باهتمام كبير لدى متابعي صلاح في مدينة ليفربول، نظراً لمحاولته تعلم لهجة "ميرسيسايد".

الاهتمام الكبير من المتابعين بقراءة ما يقرأه صلاح، دفعت هداف ليفربول لتصوير حملة إعلانية لأحد المنتجات البترولية، يقرأ خلالها كتاباً ثم يتبعه الجمهور وتزداد طباعة أعداد لا نهائية من النسخ.

وقبل نحو 24 ساعة من حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الذي يقام في مدينة الغردقة المصرية على شواطئ البحر الأحمر، أظهر صلاح كتاب "قوة التحكم في الذات" لمتابعيه، ليكشف لهم عن كيفية قضاء وقته الحالي.

ونشر صلاح صورة لصفحة العناصر في الكتاب، ليكشف عما يريد نجم ليفربول تعلمه وقراءته، وشملت العناصر رؤوس موضوعات مثل، "التحدث مع الذات، والاعتقاد، وطريقة النظر للأحداث، والعواطف، والسلوك".

وقد يؤثر صلاح بكتابه الجديد "قوة التحكم في الذات" على سلوك واتجاهات القراء العرب، خاصة المصريين الذين يستعدون لمحفلهم السنوي في مهرجان الكتاب في 23 من يناير/كانون الثاني الجاري.

ويسعى صلاح للعمل على تطوير ذاته بالعديد من الأشياء من بينها القراءة، أو ممارسة اليوجا، وكان لاحتفالاته في الملعب نصيب من ذلك باحتفال اليوجا الشهير الذي بات ملتصقاً باسم النجم المصري.