عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بولتون يعلن استعداده للإدلاء بشهادته في قضية عزل ترامب

الثلاثاء 7 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قال جون بولتون، المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي، الإثنين، إنه مستعد للإدلاء بشهادته في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب إذا أمر مجلس الشيوخ رسميا بذلك.



وأوضح عبر تويتر: "إذا تبنى مجلس الشيوخ أمرا بالحصول على شهادتي، سأكون مستعدا للشهادة".

وبولتون الذي أقاله ترامب في 10 سبتمبر/أيلول الماضي بسبب خلاف بينهما موضع اهتمام كبير من المعارضة الديمقراطية التي كانت وراء إجراء العزل ضد الرئيس الجمهوري.

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وتقدر المعارضة الديمقراطية أن المستشار السابق يمكن أن يقدم معلومات عن الضغوط التي مارسها البيت الأبيض لإجبار أوكرانيا على التحقيق بشأن أحد منافسي الرئيس جو بايدن خاصة تعطيل مساعدة عسكرية بنحو 400 مليون دولار.

وحقق الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب لنحو 3 أشهر في هذه الضغوط ثم وجهوا تهمة "تجاوز السلطات" لترامب في 18 ديسمبر/كانون الأول.

وخلال تصويت تاريخي حينها وجهوا أيضا لترامب تهمة "تعطيل عمل الكونجرس" بسبب منع البيت الأبيض مستشاري الرئيس من تقديم شهاداتهم.

ويعود لمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون أمر محاكمة ترامب، لكن بدء المحاكمة هو موضع صراع سياسي.

ويرفض النواب الديمقراطيون في مجلس النواب إحالة لائحة الاتهام على نظرائهم في مجلس الشيوخ بدون ضمانة محاكمة "عادلة".