سلطات أميركا ترفض منح ظريف تأشيرة لحضور اجتماع لمجلس الأمن الدولي

ذكرت وكالة "رويترز" أن مسؤولا أميركيا أعلن أن ​الولايات المتحدة​ رفضت منح وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ تأشيرة لحضور اجتماع مقرر ل​مجلس الأمن الدولي​ في ​نيويورك​ يوم الخميس.

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