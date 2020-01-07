حكومة اليابان: لا تغيير في خطط إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى الشرق الأوسط

اعلن كبير أمناء ​مجلس الوزراء​ ​اليابان​ي يوشيهيدي سوجا اليوم إن اليابان تراقب الموقف في ​الشرق الأوسط​ عن كثب لكن لا يوجد تغيير في خطتها لإرسال قوات الدفاع الذاتي إلى المنطقة لتأمين ​السفن​ اليابانية.

وتصاعد التوتر في المنطقة بعد مقتل قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الايراني​ ​قاسم سليماني​ في ضربة عسكرية أميركية ب​العراق​ يوم الجمعة.

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