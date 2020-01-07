خالد بن سلمان ناقش مع وزير الدفاع الاميركي التحديات المشتركة

اعلن نائب وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، انه التقى اليوم ب​وزير الدفاع الأميركي​ مارك اسبر، وناقشا خلال اللقاء التحديات المشتركة، ولفت الى انهما أشادا بالتعاون العسكري القائم بما يخدم السلم و​الأمن​ الدوليين.

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