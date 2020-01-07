بومبيو: الولايات المتحدة سترد على صناع القرار في إيران

أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن ​الولايات المتحدة​ أوصلت رسالة قوية ل​إيران​ مفادها "كفى"، مشيرا الى أن " ​الإدارة الأميركية​ أوضحت للنظام الإيراني أنه لا يمكنه الاستمرار في استهداف المصالح والقواعد الأميركية في المنطقة عبر وكلائه، والتوقع أن تبقى أراضيه في مأمن".

وفي ​مقابلة​ تلفزيونية مع شبكة "أي بي سي" الأميركية، شدد بومبيو على أن "الولايات المتحدة سترد هذه المرة على صناع القرار في إيران، المسؤولين الذين يتخذون القرارات بشن تلك التهديدات"، مضيفا: "يكفي أن تنظر لما فعله قاسم سليماني آواخر كانون الأول (في إشارة إلى مقتل متعاقد أميركي باستهداف قاعدة في كركوك) حتى تدرك أنه كان يمثل خطرا، فلقد كان ماضياً في وضع خطط تهدد حياة المزيد من الاميركيين".

واعتبر أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضع حداً لهذا التهديد وكان كان حاسما حين أكد أنه سيدافع عن أميركا"، لافتا الى أن "الميليشيات العراقية الموالية لإيران اعتقدت أنها يمكن أن تتصرف كما يحلو لها مستهدفة قواعد أميركية دون أن تعاقب، لكننا أوضحنا للنظام الإيراني أن ذلك مستحيل".