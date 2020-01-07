مصادر للشرق الأوسط: نتائج كارثية على لبنان في حال نفّذ "حزب الله" تهديداته للأميركيين

حذّرت مصادر سياسية عبر صحيفة "الشرق الأوسط" من "نتائج كارثية على لبنان في حال نفّذ "حزب الله" تهديداته بالحرب المفتوحة لإخراج الجيش الأميركي من المنطقة، وبادر إلى عملية عسكرية ضدّ الأميركيين".
وأكدت أن "لبنان يعاني وضعاً اقتصاديا ومالياً شبه مدمّر، ولا يمكن أن يجد نفسه جزءاً من حرب مدمرة"، مشيرة إلى أن "خياراً كهذا سيؤدي إلى خلط الأوراق، ليس أمنياً وعسكرياً فحسب، بل على صعيد التركيبة السياسية أيضاً".
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