إغلاق أبواب المؤسسات التعليمية في وجه التلاميذ المتأخرين على التوقيت المدرسي..أمزازي: المسؤولية تتحملها الأسر

قال وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، إن “احترام المدرسة هو احترام التوقيت”، وذلك ردا على جدل إغلاق أبواب المؤسسات التعليمية العمومية في وجه التلاميذ المتأخرين على التوقيت المدرسي.

وأضاف المسؤول الحكومي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إنه من غير مقبول عدم احترام التلاميذ للتوقيت المدرسي، وهذا يتضمنه النظام الداخلي الذي تم التوقيع على مضامنيه، من طرف أولياء التلاميذ في بداية السنة.

وأورد أمزازي، أن هؤلاء التلاميذ المتأخرين على التوقيت المدرسي يتم استضافتهم داخل قاعات متعددة الوسائط، مقرا أن بعض المؤسسات التعليمية العمومية لا تتوفر عليها.

وحول احترام التوقيت المدرسي من طرف التلاميذ، حمل الوزير المسؤولية للأسر، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تحسيس التلاميذ بأهمية احترام التوقيت المدرسي، بكونه المدخل الأساسي لتربية على القيام.

وتشكو بعض الأسر إغلاق المؤسسات العمومية أبوابها في وجه التلاميذ المتأخرين على التوقيت المدرسي، مطالبين بالتعامل مع هؤلاء التلاميذ بطرق بيداغوجية، عوض أن يظلوا في الشارع ما يعرضهم إلى مخاطر عدة.