بريطانيا تخفض عدد دبلوماسيها في إيران والعراق بعد مقتل سليماني

الثلاثاء 7 يناير 2020

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الإثنين، تخفيض بعثتها الدبلوماسية في سفارتيها بإيران والعراق للحد الأدنى بعد مقتل قائد مليشيا فيلق القدس قاسم سليماني.



وفي وقت سابق اليوم الإثنين، طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بضرورة تهدئة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي عادل عبدالمهدي.

وتوافق قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الأحد، على العمل معا من أجل احتواء التوتر في الشرق الأوسط، إثر مقتل قاسم سليماني في غارة أمريكية بالعراق، وفق ما أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية.

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ودعت مجموعة دول "إي3" المؤلفة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إيران إلى الامتناع عن أي تحرك ينطوي على عنف وحثتها على العودة لاحترام التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015.

وشددت الدول الثلاث على أهمية وقف تصعيد التوتر في العراق وإيران، مؤكدة التزامها بمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مع نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي الجمعة الماضية.