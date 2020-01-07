بعد تحرير سرت.. البرلمان والحكومة يدعوان لمساندة الجيش الليبي

الثلاثاء 7 يناير 2020

دعا مجلس النواب الليبي أبناء مدينة سرت إلى الالتحام بالجيش والالتفاف حوله لتحقيق الأمن والاستقرار بالمدينة، مهنئا سكان المدينة بالانتصار على المليشيات الإرهابية.



وأعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي في وقت سابق الإثنين، سيطرة القوات المسلحة على مدينة سرت بالكامل.

وحث البرلمان، في بيان، ضباط الجيش على استكمال عملياته القتالية حتى تحرير كامل التراب الليبي من المليشيات والجماعات الإرهابية والمرتزقة.

ومن جانبها، باركت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني انتصار الجيش الليبي وتحرير مدينة سرت من سيطرة المليشيات.

وقالت الحكومة: "نبارك هذا النصر المؤزر الذي بيّن لمختطفي العاصمة ومن تحالفوا معهم من قوى الشر والطغيان المتمثل في تميم وأردوغان، أن رجال الجيش الليبي سيعيدون طرابلس عروس البحر إلى أحضان الوطن وتطهيرها من قبضة الإرهابيين والخانعين والخونة".

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وتابعت الحكومة: "ها هي سرت تعود إلى أحضان الوطن عروساً بأبهى حلة، مكتحلة بالصبر والنصر، تعود موشحة بالمجد ومحاطةً برجالها وأبنائها والمقاتلين بكل صنوفهم بموكب نصر مهيب".

وقال العميد خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش، في تصريحات صحفية: "تمكنا من السيطرة على المدينة بالكامل بمساعدة الأهالي الذين رحبوا بدخول الجيش واشتبكوا مع المليشيات".

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، تتمركز القوات الخاصة على تخوم مدينة سرت، حيث أعلن حينها قائد القوات اللواء ونيس بوخمادة أنه مكلف بمهام محددة في منطقة الهلال النفطي على الساحل الليبي.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، يشن الجيش عملية عسكرية تحت اسم "طوفان الكرامة"، بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات التي تسيطر عليها منذ سنوات.

يذكر أن مدينة سرت لها أهمية استراتيجية خاصة حيث إنها مدينة ساحلية تقع شمال ليبيا وتتوسط الساحل الواصل بين شرق ليبيا وغربها ويبلغ عدد سكانها نحو 160 ألف نسمة معظمهم من قبيلة الفرجان، كما تعد عسكريا نقطة متقدمة للجيش الليبي نحو مصراتة التي تبعد عنها 115 كيلومترا فقط.

وكانت تسيطر على المدينة تنظيمات إرهابية على رأسها "داعش" الذي نفذ في المدينة واقعة ذبح 21 مصريا قبل سنوات وكانت التنظيمات الإرهابية ومليشيات مصراتة توليها اهتماما بالغا لأهميتها وخطورة ضياعها منهم.