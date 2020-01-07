رئيس وزراء كندا والمجلس الأوروبي يشددان على ضرورة تخفيف حدة التصعيد بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شدد رئيس الوزراء الكندي ناريندرا مودي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، خلال اتصال هاتفي بينهما، على ضرورة تخفيف حدة التصعيد في العراق.

واتفق مودي وميشال على أهمية الجهود الرامية لتعزيز مواصلة مكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد رئيس الوزراء الكندي أن بلاده ستواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين الآخرين لتعزيز الاستقرار في العراق.

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يأتي ذلك في الوقت الذي يتصاعد فيه القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وفجر الجمعة، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.