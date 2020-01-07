شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساهمت مصر فى زيادة الاستثمار بالقارة الإفريقية؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد محمود، الباحث بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، أن من أبرز إنجازات مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى هو التخطيط لاستثمار 600 مليون دولار إضافية في إفريقيا خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، وإطلاق مرحلة التنفيذ لمحطة غرب بكر لإنتاج الطاقة من الرياح، بطاقة إنتاجية 250 ميجا وات، وبإجمالي استثمارات 350 مليون دولار، كما أعلن آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل والتنمية الدولية الامريكية، عن اتفاق مع شركة نوبل للطاقة في مصر، بهدف ضخ استثمارات تبلغ 430 مليون دولار.

وأضاف الباحث بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، أن الاتفاقية الأولى نصت على ضخ شركة نوبل للطاقة في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، بينما نصت الاتفاقية الثانية على تعاون فى المنتجات البترولية مع شركة دولفينوس

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وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي بدأ بالفعل في البحث عن دولة لاستضافة مقر الأمانة العامة لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وهناك 7 دول من بينها مصر قدمت عروضاً لاستضافة المقر، حيث يتبقى فقط الإرادة السياسية في التنفيذ، وآليات جدية في المتابعة، خاصة أن المنطقة تعد الأكبر على المستوى العالمي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، إذ تضم تلك الكتلة الاقتصادية أكثر من 1.2 مليار مستهلك، ويقدر الناتج المحلي الإجمالي لها بنحو 3.4 تريليون دولار".

وأوضح الباحث بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، أنه سيكون هناك فرص لرواد الأعمال في القارة الأفريقية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتمكين الشباب في المستقبل وهو ما يبشر بوجود فرص هائلة للقطاع الخاص المصري لإبرام صفقات بالدول الافريقية وخصوصاً في ظل وجود مسئولين رسمين من الدول الافريقية في ظل مبادرة "صنع في أفريقيا" وتصميم علامة تجارية موحدة ومحاولة إنشاء نظام معلوماتي متكامل يشمل الموارد القارية المتاحة وربطها بسلاسل القيمة الإقليمية لتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج.

واستطرد: كما بدأت القارة في الانفتاح السياسي والاقتصادي ودعم العلاقات مع الفاعلين الدولين وفي هذا الاطار عقدت العديد من القمم التي تجمع افريقيا بالأطراف الفاعلة الدولية ومن ابرز هذه القمم "قمة روسيا إفريقيا وهي القمة الاولي من نوعها و القمة السابعة للتيكاد (مؤتمر طوكيو للتنمية في إفريقيا) وقمة العشرين وأفريقيا ".