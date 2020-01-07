"الزراعة": تطبيق كارت الفلاح في محافظتين بالصعيد خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن كارت الفلاح مر بالعديد من المراحل كان أولها تحقيق البنية التحتية، وتم الانتهاء منها، مضيفًا أن الوزارة بدأت في المرحلة الثانية، وهي مرحلة الحصر المتعلقة بتحديث بيانات الحائزين.

وأضاف القرش لـ"الخليج 365"، أن كارت الفلاح سيطبق في محافظتين في الدلتا هما كفرالشيخ والبحيرة، بالإضافة إلى محافظتين في الصعيد، هما المنيا وسوهاج، خلال شهر لاستكمال التجربة، لافتًا إلى أن الوزارة تحاول الانتهاء منه هذا العام.

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وتابع: "تم تسليم الكارت في محافظتي الغربية وبورسعيد كتجربة، لملاحظة أي مشكلات قد تحدث في التطبيق بالجمعيات الزراعية"، لافتًا إلى أن وزير الزراعة السيد القصير شدد على ضروة متابعة التطبيق الفعلي للكارت.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن كارت الفلاح يهدف إلى بناء منظومة حديثة للزراعة وتطوير القطاع، تعتمد على إنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة، تساعد في تنفيذ الاستراتيجيات واتخاذ القرار المناسب.

وأشار إلى أن منظومة "كارت الفلاح" تساهم في صرف مستلزمات الإنتاج عن طريق البطاقة الذكية، من تقاوي وأسمدة ومواد بترولية ومبيدات وخدمات زراعية، بالإضافة إلى إتاحة التقارير الرقابية والإحصائية والمساحات المزروعة من محصول على مستوى الدولة.