بالصور- قداس الميلاد ببنها: المحبة بين عنصري الأمة طريق التنمية والازدهار

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

شارك اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها، وقدما التهنئة للأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا والآباء والكهنة بعيد الميلاد.

حضر القداس ممثلين عن مديرية الأوقاف برئاسة صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف والمنطقة المركزية للأزهر الشريف، وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها، ونواب البرلمان، وعددًا من ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني.

وأعرب المحافظ خلال القداس، عن تمنياته بعيد ميلاد مجيد سعيد، وأن يعم الأمن والأمان ويحفظ مصر الغالية، مؤكدًا أن روح الاستقرار والمحبة تعم مصر.

وأكد المحافظ حرصه الدائم على مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم، تأكيدًا لمشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح الذي يميز أبناء الشعب المصري.​