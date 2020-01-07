مبادرة مجانية للكشف على الأطفال في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

أعلن الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إطلاق مبادرة "السمعيات" والتي تستهدف قياس سمع الأطفال من عمر 3 وحتى 28 يومًا في عدد من المراكز الطبية المشاركة في تقديم الخدمة.

وأضاف وكيل الوزارة، في بيان صحفي، أن المبادرة تسعى للكشف عن أي مشكلة تواجه الطفل في الأذن أو منظومة السمع عموما والعمل على حلها مبكرا.

وأكد أن الخدمة مجانية وجرى تخصيص عدد من الوحدات لها هي قسم صحة أول، ومركز صحة ثان، ووحدة طب الأسرة في السنانية، والمركز الطبي العام بدمياط الجديدة.

كما تتوافر المبادرة في وحدات طب الأسرة بالخياطة والشعراء والبستان وشطا من التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرا.