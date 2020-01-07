روسيا تدخل قائمة دول محبي المغامرات

ذكر موقع لينتا الروسي أن خبراء الجمعية البريطانية للرحالة قاموا بتحديد البلدان التي لديها أكبر إمكانات لتطوير سياحة المغامرات في عام 2020، ونشرت قائمة بأسماء تلك البلدان.

وأوضح الموقع أن الجزائر جاءت في المرتبة الأولى يليها السعودية ثم باكستان في المرتبة الثالثة، فيما احتلت روسيا المرتبة الثامنة في ترتيب الدول لمحبي المغامرات.

وشمل العشرة الأوائل إيران وكازاخستان وأوزبكستان والبوسنة والهرسك وإثيوبيا وأذربيجان.

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وتابع الموقع أن المتخصصين أخذوا في الاعتبار معايير مثل مستوى تطوير البنية التحتية والمعالم السياحية والتاريخية والسكان المحليين المضيافين وعدد قليل نسبيًا من السياح والمساجد والبازارات الشرقية والأمور الثقافية للتاريخ الروماني والبيزنطي.

وأشار الموقع إلى أنه في وقت سابق ، سرد المسافرين

الروس البلدان التي يقصدونها ويريدون العودة لها مرة أخرى كانت مصر، حيث تتعتبر من الدول الأكثر شعبية للرحلات المتكررة. لذلك ، قال ما يقرب من ربع المشاركين في الدراسة أكدوا أنهم استراحوا مرتين على الأقل في المنتجعات المصرية وخططوا للعودة إلى هناك مرة أخرى بسبب "البحر والشمس والشاطئ وانخفاض أسعار العطلات".

في الوقت نفسه ، اعتاد حوالي 12 في المئة من الروس على الإجازة في جورجيا وتايلاند.