كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا ترفض منح التأشيرة لوزير الخارجية الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت الولايات المتحدة، منح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تأشيرة دخول البلاد، لحضور اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر يوم الخميس، بحسب موقع سكاي نيوز.

وقالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية نقلا عن 3 مصادر دبلوماسية، أن ظريف طلب الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة قبل أسابيع لحضور الاجتماع، الذي سيكون الأول في مجلس الأمن بعد مقتل قاسم سليماني القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني.

وقتل سليماني إضافة إلى عسكريين إيرانيين وعراقيين بارزين، فجر الجمعة، في غارة أمريكية نفذتها طائرة مسيرة قرب مطار بغداد.

وكانت الحكومة الإيرانية تنتظر صدور تأشيرة ظريف، الاثنين، لكن مسؤولا من الإدارة الأمريكية اتصل بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لإبلاغه بأن الولايات المتحدة لن تسمح للوزير بدخول البلاد.

Advertisements

وبموجب اتفاقية عام 1947، يجب أن تسمح الولايات المتحدة للمسؤولين الأجانب بالدخول إلى البلاد للقيام بأعمال لها علاقة بالأمم المتحدة.

ومنذ مقتل سليماني، دخلت واشنطن وطهران في حرب كلامية ساخنة، وأطلق البلدان تهديدات باستهداف مصالح الأخرى في المنطقة.

وفي زيارات سابقة للولايات المتحدة، كانت حركة ظريف مقيدة بأوامر الإدارة الأمريكية، التي تقول إن دبلوماسييها يفتقرون إلى حرية السفر إلى إيران.

كما أنه قبيل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2019، لمح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى أنه قد يمنع الوفد الإيراني، بمن فيه الرئيس حسن روحاني وظريف، من دخول الولايات المتحدة، مشيرا إلى مسؤولية إيران عن تنفيذ هجمات على اثنين من المنشآت النفطية السعودية.