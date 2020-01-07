كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل حول أردوغان المعارضة السورية إلى مرتزقة في الحرب الليبية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقطت ورقة التوت

وقال شيفان الخابوري، ممثل الإدارة الذاتية في شمال سوريا في دول الخليج، إن ما قام به أردوغان من نقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا غير كونه تدخل في الشئون الإقليمية لدول أخرى، هو تأكيد لما ذكره من قبل ذلك بأن السياسية التركية امتداد للسياسة العثمانية، ويجب تدخل عربي وإسلامي لإيقاف هذا الغزو التركي.

لم تكن المعلومات عن نقل قوات من المعارضة السورية إلى ليبيا مفاجأة عسكرية، بقدر ما كانت أزمة سياسية عن قوات خصصت كظهير عسكري للثورة السورية ومن أجل تحقيق أهدافها حتى تحولت لمجرد قوات "مرتزقة".

وأكد الخابوري لـ"الخليج 365"، أن المعارضة السورية سقط عنها ورقة التوت ليس من الآن فحسب ولكن الجرائم التي فعلوها ضد الشعب السوري المتطلع للديمقراطية، حينما باعوا حلب ودرعا وحاربوا بالوكالة الشعب الكردي في شمال وشرق سوريا.



وأضاف ممثل الادارة الذاتية في دول الخليج، أن تلك المعارضة المسماة بالجيش السوري الحر أصبحت أدوات مرتزقة في يد أردوغان يتصرف بها كيفما يشاء. وأضاف ممثل الادارة الذاتية في دول الخليج، أن تلك المعارضة المسماة بالجيش السوري الحر أصبحت أدوات مرتزقة في يد أردوغان يتصرف بها كيفما يشاء. تجنيب المعارك للجيش التركي

"هو موضوع كتير عم ناقشوا مع السوريين" بتلك الكلمات وصف ولات علي عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، إرسال الجيش الحر إلى ليبيا، مبينًا أنه لاننا كان يقول لبعض المعارضين السوريين أن الأتراك يستخدومهم كمرتزقة لمصالحها ما كانوا يصدقون. وأكد علي لـ"الخليج 365"، أن الاكراد لهم تجربة طويلة مع الأتراك ويعرفون أنهم أجبن من أن يقاتلوا دائما يستخدمون قوميات أخرى لتحقيق مصالحهم من السلاجقة حتى اليوم. وأضاف عضو حزب الاتحاد الديموقراطي، أن أردوغان استخدم مرتزقة المعارضة لأنه يعرف الشعب الليبي سيقاوم وسيقتلوا، بينما إذا قتل السوريين فهم مرتزقة ولن تتأثر شعبيه أردوغان داخل تركيا لأن من يموتون ليسوا أتراك كما فعل عندما احتل عفرين ورأس العين. Advertisements "النظام التركي كان يستخدم المعارضة السورية لسياسات تخدم حزب العدالة والتنمية" بتلك الكلمات وصف إبراهيم كابان الباحث الكردي ورئيس موقع الجيواستراتيجي دور المعارضة السورية في ليبيا، مبينا أنه عندما قام النظام التركي بتسليم المناطق الداخلية في سوريا مثل ريف دمشق وحمص وأدلب، وحصرها في أماكن معينة بالشمال السوري مثل إدلب وجرابلس واعزاز والمناطق الكردية مثل عفرين وهي تحتوي على سبع نواح وأكثر من ٨٠٠ قرية، ثم توجهت لرأس العين وتل أبيض.



وأكد كابان لـ"الخليج 365"، أن أردوغان وجه هؤلاء المرتزقة بمحاربة الأكراد وترك النظام يتوسع على حساب مناطق المعارضة، وقام النظام التركي بغربلة المرتزقة وادلجتها وأسلمتها وجعلها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين المتطرفة، مثل أحرار الشام الإسلامية التابعة للإخوان المسلمين وجبهة النصرة التابعة للقاعدة والفصائل التركمانية والتي جعلها أقوى فصائل بالشمال السوري، وجاء بتركمان الغفور التركمان روسيا وادخالهم لسوريا.



وأضاف الباحث الكردي ورئيس موقع الجيواستراتيجي، أن الآن يتم إرسال تلك المجموعات لليبيا لتنفيذ العديد من الأهداف، ومنها للتخلص منها باتفاق تركي روسي، وخلق مجال تركي داخل في ليبيا، فهناك معادلة تركية تقول بأن السوري إذا مات فهو مات، فهم يقولون إذا مات السوري لصالحنا أفضل من أن يموت لصالح غيرنا.



وبين كابان، أن جماعة الإخوان المسلمين هي المحرك الأساسي لكل إرهاب الدولة التركية، للتخلص منهم وتمكين الأمن القومي التركي في ليبيا وإنشاء إقليم تركماني في ليبيا، فأردوغان يقول أن هناك مليون تركماني في ليبيا على رأسهم السراج.

وأردف الباحث الكردي، أن المعارضة السورية مرتزقة مهمتها تنفيذ الأجندات الاستخبارات التركية، وضرب الوحدة السورية وضرب المكون الكردي ثم ضرب الشعب الليبي.

وأوضح كابان، أن اخذ المرتزقة السوريين سيكون حسب الحاجة التركية، فأردوغان لن يرسل جيشه إلى اطليبثا وإنما سيحارب هؤلاء المرتزقة بالنيابة عنهم.