الرئيس الفلسطيني يطالب العالم بالضغط على إسرائيل من أجل إجراء الانتخابات

المناطق - الرياض

طالب رئيس دولة فلسطين محمود عباس العالم بالضغط على إسرائيل من أجل إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.

وقال الرئيس في تصريحات له اليوم “قررنا أن نذهب لانتخابات تشريعية ورئاسية وهذه الانتخابات مطلب جماهيري وشعبي وقانوني ودولي، منذ أكثر من 10 سنوات ونحن نسعى من أجل الوصول لهذه الانتخابات”.

وتابع عباس قائلاً: “توافقت الفصائل جميعًا على عقد هذه الانتخابات في أقرب فرصة، إلا أن مشكلتنا مع إسرائيل التي ترفض إجراء الانتخابات في القدس، عاصمة دولة فلسطين، ونحن بدون أن تعقد الانتخابات في القدس فلن نجريها أبدًا، البعض الآن يلحّون علينا بإصدار مرسوم الانتخابات ونقول لا نستطيع، لأننا إذا أصدرنا المرسوم ثم اضطررنا لإلغائه فهي مشكلة كبيرة لنا”.