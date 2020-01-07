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مصرع تسعة أشخاص بانفجار عند الحدود بين نيجيريا والكاميرون

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لقي تسعة أشخاص مصرعهم اليوم بانفجار قنبلة في سوق مزدحمة على جسر عند الحدود بين نيجيريا والكاميرون، وفق ما أعلنت مصادر أمنية.

وانفجرت القنبلة على الجانب النيجيري من جسر "ال بيد" الذي يفصل بين بلدتي غامبورو النيجيرية وفوتوكول الكاميرونية.

وأكد مصدر أمني سقوط 26 جريحًا بينهم 21 نيجيريًا وخمسة كاميرونيين جراء الانفجار.

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