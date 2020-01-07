رئيس كوريا الجنوبية: سنبذل قصارى جهدنا لتسهيل الحوار بين واشنطن وبيونج يانج

أكد رئيس كوريا الجنوبية "مون جاي-إن" أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لتسهيل الحوار بين واشنطن وبيونج يانج.

وكان مون جاي-إن قد دعا واشنطن وبيونج يانج مرارا وتكرارا إلى استئناف محادثاتهما بشأن نزع الأسلحة النووية سريعا، بعدما انتهت قمتهما التي عقدت في هانوي من دون اتفاق.

وقال رئيس كوريا الجنوبية، في تصريحات الثلاثاء، إن التهديدات والتحركات الاستفزازية لن تساعد أي طرف من الأطراف.

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وتابع القول: "نسعى جاهدين لتحسين التعاون مع بيونج يانج وإقرار السلام في شبه الجزيرة الكورية".

وكانت كوريا الشمالية قد أشارت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى أنها تلقت عرضا لعقد اجتماع جديد مع الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الثاني المنصرم، لكنها غير مهتمة بإجراء مزيد من المحادثات.





وكشف المفاوض الكوري الشمالي كيم ميونج جيل في تقرير نشرته وسائل إعلام رسمية، أن نظيره الأمريكي ستيفن بيجون الذي شارك في قيادة المحادثات باستوكهولم عرض عبر دولة ثالثة الاجتماع مجددا.

وأخفقت محادثات استضافتها العاصمة السويدية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بين واشنطن وبيونج يانج، في إحراز أي تقدم فيما يتعلق بنزع السلاح النووي.

ويشارك مسؤولون عسكريون أمريكيون كبار بسيوؤل في اجتماعات سنوية في وقت تواجه فيه الدولتان تهديدات مكثفة من كوريا الشمالية تستهدف تدريباتهما العسكرية المشتركة.