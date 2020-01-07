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مجلس الأمن يعبر عن قلقه من التصعيد في ليبيا ويدعو لإنهاء التدخل الخارجي

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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مجلس الأمن يعبر عن قلقه من التصعيد في ليبيا ويدعو لإنهاء التدخل الخارجي

الثلاثاء 7 يناير 2020

دعا مجلس الأمن الدولى جميع الأطراف الخارجية التى تسببت فى تصعيد الوضع والتوتر فى ليبيا إلى عدم التدخل فى الشأن الليبى ، معبرا عن قلقه من التصعيد فى ليبيا .

  فيما دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة اليوم الاثنين الدول الخارجية إلى وقف التدخل لدى طرفي الصراع الليبي، قائلا إن دولا كثيرة للغاية تتدخل فى شؤون ذلك البلد، وقال سلامة للصحفيين في الأمم المتحدة "ابقوا بعيدا عن ليبيا".

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وقال غسان سلامة، إنه لا يوجد وجود قرار لإنهاء الصراع فى ليبيا، مشدداً على أنه لن ينتظر مؤتمر برلين حتى يبدأ عمله، وأضاف "سلامة"، فى كلمة له خلال مؤتمر صحفى نيويورك، على خلفية مشاركته فى جلسة لمجلس الأمن الدولى، أن هذه هى الإفادة رقم 15 لى أمام مجلس الأمن الدولى بشأن الصراع فى ليبيا، وتابع:"التدخلات الخارجية تعقد الأوضاع فى ليبيا".

  وشدد المبعوث الأممى لليبيا، على أن المنظومة الدولية منقسمة بشان  الأوضاع فى ليبيا، لافتاً إلى أن مجلس الأمن انعقد 14 مرة قبل ذلك ولم يصدر عن هذه الاجتماعات أى قرار يوقف ما يحدث فى ليبيا.

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