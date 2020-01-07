شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصرع “الشرعي” قائد اللواء الحوثي 17 مشاة بتعز.. و 5 من مرافقيه والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:41 صباحًا, 7 يناير 2020 م المناطق - وكالات لقي قيادي ميداني في مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وخمسة من مرافقيه مصرعهم اليوم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية:” إن القيادي الميداني في المليشيا الحوثية – قائد اللواء 17مشاة المدعو على عبد الرزاق الشرعي, لقي مصرعه إضافة إلى 5 آخرين بنيران مدفعية الجيش التي استهدفتهم أثناء تجمعهم في وادي البحابح غرب جبل هان بالمحافظة، مضيفًا أن القصف أدى كذلك إلى احتراق طقم عسكري للمليشيات الإرهابية وكمية من الذخائر، مشيرًا إلى اندلاع المواجهات اليوم في منطقة الربيعي غرب مدينة تعز.

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