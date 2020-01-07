شكرا لقرائتكم خبر عن في خطوة مفاجئة.. دي روسي يقرر اعتزال كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل
وفاجأ دي روسي، الفائز بكأس العالم 2006 مع ايطاليا، لاعبي بوكا والجماهير بقرار الاعتزال مثلما فاجأ الجميع بالانتقال إلى بوينس أيرس للعب في الفريق الذي قال إنه لطالما نال إعجابه.
لكنه عانى بسبب الإصابات وخاض سبع مباريات فقط مع النادي الأرجنتيني العملاق وسجل هدفا واحدا.
وأبلغ اللاعب البالغ عمره 36 عاما الصحفيين بأنه سينعم ببعض الوقت للراحة قبل أن يدرس إن كان سيتجه للتدريب أو الإدارة.
وقال "أشعر بالحاجة للبقاء قريبا من ابنتي وعائلتي ولا يوجد سبب آخر وراء القرار".
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