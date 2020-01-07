شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: صواريخ سليماني في اليمن قتلت العشرات والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة على تويتر أمس، أن فيلق القدس وتحت قيادة سليماني، نظّم في اليمن وأتاح إطلاق صواريخ أدت إلى مقتل العشرات في المنطقة وشملت تلك الأهداف مطارات مدنية في المملكة العربية السعودية. وكان بومبيو قد قال خلال مقابلة مع برنامج (ذيس ويك) على قناة (إيه.بي.سي)، إن «تقديرات المخابرات أوضحت أن التقاعس، بما يسمح لسليماني بمواصلة تدبيره وتخطيطه، لحملته الإرهابية يمثل خطرا أكبر من التحرك الذي أقدمنا عليه الأسبوع الماضي».

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