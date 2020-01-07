شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السودانية تقترب من تحقيق سلام شامل والان نبدء بالتفاصيل

أكد عضو الوساطة بمفاوضات السلام بين الخرطوم وحركات الكفاح المسلح ضيو مطوك وصول وفد حكومي سوداني أمس الأحد إلى العاصمة الجنوب السودانية جوبا للانضمام للمفاوضات التي ستنطلق اليوم الإثنين، بعد تعليقها ليومين بغية تكملة بعض الترتيبات.

» تحقيق السلام

وقال مطوك لـ«اليوم»: إن الحكومة السودانية الانتقالية وحركات الكفاح المسلح أصبحوا على بعد خطوات قريبة من تحقيق السلام، مشيرا إلى أن المفاوضات بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية قطاع شمال بقيادة مالك عقار تحرز تقدما، حيث لم يتبق غير ملف هياكل الحكم والترتيبات الأمنية.

وبين أن المفاوضات رفعت يومي الجمعة والسبت، إلى صباح اليوم الإثنين لضمان وصول وفد من الخرطوم مختص في مجال الترتيبات الأمنية للانضمام للوفد المفاوض، من أجل إعطائها الدفع اللازم لتحقيق النجاح المنتظر.

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وأكد مطوك: إن الطرفين توصلا إلى توافق حول معظم الملفات الإطارية التي تقدمت بها الحركة وتبقى بندا الترتيبات الأمنية وهياكل الحكم، وطمأن السودانيين عبر ”الخليج 365”، بأن المفاوضات تسير بصورة طيبة في كل المسارات للوصول إلى اتفاق شامل ينهي الحرب التي تضررت منها البلاد لعقود طويلة.

» التنازلات اللازمة

من جهته قال المحلل السياسي د. جلال تاور لـ«اليوم»: إن ظروف السودان السياسية والاقتصادية الصعبة تقتضي من طرفي التفاوض تسجيل التنازلات اللازمة للدفع بإكمال عملية السلام في أقرب وقت، مؤكدا أن إبرام اتفاق سلام شامل بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح، سيمهد السبل لمعالجة المشاكل الاقتصادية العصية التي ظلت تعوق تقدم البلاد. وأضاف أن جميع المؤشرات التي تخرج من قاعات المفاوضات في الوقت الراهن تبشر بإعلان إبرام شامل في السودان، وهو الأمر الذي ظل الشعب السوداني ينتظره منذ أمد بعيد.