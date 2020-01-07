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قلق أوروبي من دور طهران بالمنطقة

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أصدر زعماء فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، بيانا مشتركا، أمس الإثنين، يدين الاعتداءات الأخيرة، التي استهدفت قوات التحالف الموجودة في العراق، معربا عن القلق من الدور السلبي، الذي تلعبه إيران في المنطقة، مؤكدا في الوقت ذاته سيادة العراق والقضاء على داعش.

وجاء في البيان الثلاثي، الذي نشره موقع الحكومة البريطانية: «أعربنا عن إدانتنا للاعتداءات، التي استهدفت قوات التحالف في العراق مؤخرا، ويقلقنا جدا الدور السلبي، الذي تلعبه إيران في المنطقة، بما في ذلك من خلال الحرس الثوري وفيلق القدس، تحت قيادة الجنرال سليماني».

وأضاف البيان: «ندعو إيران للامتناع عن أي عمل عنفي، ونحثها على الرجوع عن التدابير، التي اتخذتها والتي لا تتماشى مع خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)».

وأكد البيان أهمية التهدئة وتخفيف حدة التوتر، داعيا جميع الأطراف في المنطقة لضبط النفس.

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