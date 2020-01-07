ولي عهد البحرين ووزير دفاع أمريكا يبحثان جهود تعزيز استقرار المنطقة

بحث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مع مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي، الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا"، الإثنين، أن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة تلقى اتصالا هاتفيا من مارك إسبر بحثا خلاله التأكيد على أهمية مواصلة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية في المنطقة والعالم.

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كما جرى، خلال الاتصال، استعراض العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البحرين والولايات المتحدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتصاعد فيه القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد، في غارة أمريكية بطائرة دون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وفجر الجمعة الماضي، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.