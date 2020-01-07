بومبيو: العلاقة السعودية الأميركية مهمة للغاية لتحقيق الاستقرار في المنطقة

أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "العلاقة ​السعودية​ الأميركية مهمة للغاية لتحقيق الاستقرار في المنطقة". وكان بومبيو قد التقى نانب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان وبحث معه التطورات في ​الشرق الاوسط​.

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