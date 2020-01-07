مصدر لـ"الأناضول": دياب حسم حقيبة الخارجية لدميانوس قطار

كشف مصدر مقرّب من رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​، لوكالة "الأناضول" التركية، أن دياب حسم حقيبة الخارجية والمغتربين للوزير السابق ​دميانوس قطار​ وسيتشاور مع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​.

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