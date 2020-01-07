سقوط 9 قتلى في انفجار عند الحدود بين نيجيريا والكاميرون

قُتل تسعة أشخاص في ​انفجار​ قنبلة في سوق مزدحمة على جسر عند الحدود بين ​نيجيريا​ و​الكاميرون​.

وانفجرت القنبلة على الجانب النيجيري من جسر "ال بيد" الذي يفصل بين بلدتي غامبورو النيجيرية وفوتوكول الكاميرونية.