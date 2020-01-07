إنغل: يجب أن يعلم ترامب أن التغريدات ليست إشعارا كافيا من أجل ضرب إيران

اشار رئيس ​لجنة الشؤون الخارجية​ في ​مجلس النواب الأميركي​ إليوت إنغل الى انه "يجب أن يعلم الرئيس ​دونالد ترامب​ أن التغريدات ليست إشعارا كافيا من أجل ضرب ​إيران​"، مؤكدا انه "بصفتي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي أطلب أن أسمع مبررات إدارة ترمب للتأكد من أن الرئيس لا يغرقنا في حرب غير مدروسة".

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