سفير الصين بالأمم المتحدة دعا واشنطن إلى عدم تصعيد التوتر بالشرق الأوسط

دعا السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، واشنطن إلى عدم تصعيد التوتر في الشرق الأوسط باللجوء لمزيد من القوة العسكرية.
وفي تصريح للصحافيين في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، أكد جون أن "على جميع الأطراف التحلي بضبط النفس في المنطقة".
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