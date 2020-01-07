سفير الصين بالأمم المتحدة دعا واشنطن إلى عدم تصعيد التوتر بالشرق الأوسط

دعا السفير الصيني لدى ​الأمم المتحدة​ تشانغ جون، واشنطن إلى عدم تصعيد التوتر في ​الشرق الأوسط​ باللجوء لمزيد من القوة العسكرية.

وفي تصريح للصحافيين في مقر المنظمة الدولية ب​نيويورك​، أكد جون أن "على جميع الأطراف التحلي بضبط النفس في المنطقة".