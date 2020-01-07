مندوب العراق بالأمم المتحدة: عمليات الاغتيال التي نفذتها واشنطن هي إعدام خارج القانون

طالب المندوب ​العراق​ي ب​الأمم المتحدة​ ​محمد حسين​ بحر ​العلوم​ بإدانة عمليات القصف والاغتيال التي نفذتها ​واشنطن​ في العراق، مؤكدا ان "هذه العمليات هي إعدام خارج القانون".

وشدد بحر العلوم على حرص بلاده على الا تتعرض القوات الاجنبية في العراق لاي اعتداء، معتبرا ان "اي تحركات للقوات الاجنبية في العراق دون موافقة الحكومة يعتبر عملا استفزازيا".