دينغوف: قوات حكومة الوفاق تستعيد السيطرة على مدينة سرت

أعلن رئيس مجموعة الاتصال الروسية المعني بالتسوية الليبية ليف دينغوف، أن "​حكومة​ الوفاق الليبية بقيادة ​فايز السراج​ استعادت السيطرة على مواقعها في مدينة سرت، وأن المدينة أصبحت تحت سيطرة حكومة الوفاق الليبية"، مشيراً الى ان "قوات حكومة الوفاق أسرت عشرات الجنود واستولت على 20 وحدة من المعدات العسكرية وقتلت 50 فرداً من بين أولئك الذين قاتلوا إلى جانب جيش حفتر".

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