أعلن رئيس الأركان الأميركي ​مارك ميلي​ انه "اطلع على المعلومات الاستخبارية حول ما كان يحضر له قائد قوة ​القدس​ سابقاً ​قاسم سليماني​، وان الخطر كان داهما"، موضحاً ان "سليماني كان ينسق ويحضر لأعمال قتالية متزامنة ضد ​القوات الأميركية​ في المنطقة".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان الأميركي: سليماني كان يحضر لأعمال قتالية ضد قواتنا في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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