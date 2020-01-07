شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا اختلفت فروع الإخوان حول مقتل قاسم سليمانى؟.. تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد منتصر عمران، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن جماعة الإخوان تنظيم هلامى وفكرها زئبقي أى أنها جماعة أفرع بدون ساق، ففى كل بلد له فرع يعمل لحساب الفرع فى وطنه دون النظر إلى موقف الإخوان في دولة أخرى، متابعا: لذا نرى ونشاهد مواقف الإخوان في كل دولة في بعض الأحيان مخالفة للإخوان في مواطن أخرى ونجد خلافات بين التنظيم الدولى للجماعة.

وقال القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، لـ"الخليج 365"، إن كل فرع من فروع التنظيم الدولى للإخوان يتخذ مواقفه بناء على مصالحه فى الدولة التى يتواجد فيها، لذلك نجد هناك فروع من الإخوان تنعى مقتل قاسم سليمانى، من حركة حماس، بينما نجد فروع أخرى تهاجم قاسم سليمانى مثل إخوان سوريا.

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وأشار القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إلى أن هناك تباين بالمواقف للإخوان في البلدان العربية مع كثير من المواقف السياسية حسب مصلحة الاخوان في كل بلد عربية.

وكانت جماعة الإخوان وجدت نفسها فى ورطة بعد حادث استهداف قاسم سليمانى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الايرانى، فواجهت الأمر بالصمت، حيث لم تعلن عن أى موقف من جانبها إزاء مقتل الرجل، على عكس حركة حماس الذى نعته، أو قطر وتركيا الدول التى ترعى الجماعة فقدما التعازى لإيران بعد الحادث، وأسباب الورطة التى وجدت الإخوان نفسها فيها ترجع إلى أن الجماعة منضمة إلى هذا الحلف القريب من إيران، لكنها في الوقت نفسه تحاول نفى تهمة العلاقات مع طهران فى كل مناسبة، بالإضافة إلى أن سليمانى متهم بالوقوف ضد ثورات الربيع العربى التى دعمتها الإخوان بكل قوة.

وقال كمال حبيب الخبير فى شئون الجماعات الاسلامية، إن امتناع الإخوان عن إصدار أى موقف بشأن مقتل قاسم سليمانى يرجع إلى خوفهم من الحملة التى أثيرت عن علاقتهم بإيران، واللقاءات التى كشفت التسريبات إنها تمت بين قيادات فى الإخوان ومسئوليين إيرانيين، وهو أمر سيؤدى إلى وصم الجماعة فى الوقت الذى تتمدد فيه إيران داخل سوريا والعراق وغيرها.